Malaise au PSG: Neymar s’en prend à Mbappé

Au vestiaire après le nul du PSG face à Bordeaux (2-2), samedi en Ligue 1, Neymar a poussé un gros coup de gueule contre ses coéquipiers, dont Mbappé qu’il juge médiocre dans sa prestation.

Va-t-on vers une crise interne au PSG? Malgré sa pléthore de stars, le club parisien peine véritablement à convaincre cette saison. En difficulté en Ligue des champions, les Rouges et Bleus enchaînent également en championnat, des prestations qui laissent à désirer. La dernière en date est le nul (2-2) concédé face à Bordeaux ce weekend en 12è journée de Ligue 1. Une énième contre-performance qui a fait cette fois-ci réagir Neymar.

A en croire le site Parisfans, l’ancien Barcelonais s’est montré moins policé dans l’intimité des vestiaires. Neymar est en effet monté au créneau pour exprimer sa colère, espérant ainsi réveiller ses partenaires. S’il a concédé que le contexte n’était pas simple, conséquence du calendrier et des nombreuses absences avec lesquelles ont dû composer les Parisiens depuis le début de saison, il a également affirmé que cela ne pouvait constituer une excuse. Après avoir lancé qu’il n’était pas venu à Paris pour être ridicule, il a exhorté ses coéquipiers à se montrer à la hauteur.

Le natif de Sao Paulo n’aurait pas hésité également à prendre à partie Kylian Mbappé, l’exhortant à se montrer plus concentré dans la finition. Et ce avant d’insister sur l’importance du match face à Manchester United, mercredi. Il aurait demandé à chacun de se reposer au maximum afin d’être au rendez-vous à Old Trafford. Des propos qui auraient été bien accueillis par le vestiaire parisien, quand bien même le Brésilien a lui-même livré une prestation quelconque face à Bordeaux, pêchant notamment par excès d’individualisme…