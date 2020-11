Mahamadou Issoufou : “Je salue la maturité politique du peuple burkinabé”

Le président nigérien Mahamadou Issoufou a adressé ce samedi, ses vifs félicitations à son homologue burkinabé, Roch Kaboré, pour sa réélection.

“Je voudrais au nom du peuple Nigérien et en mon nom, adresser mes chaleureuses félicitations à mon frère et ami Roch Marc Christian Kaboré, pour sa brillante réélection”, a déclaré Mahamadou Issoufou. Le chef de l’Etat du Niger salue aussi la maturité politique du peuple Burkinabé pour le calme et la sérénité qui ont prévalu durant le processus électoral.

Vendredi, le porte-parole de l’opposition burkinabé Tahirou Barry et le chef de file de l’opposition, Zéphiribn Diabré, ont été reçus par le président Roch Kaboré. A l’issue de leur audience, ils ont adressé leur félicitation au chef de l’Etat pour sa réélection à la tête du Burkina Faso.

Selon les résultats provisoires de la présidentielle du dimanche 22 novembre 2020, proclamés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), jeudi, le président sortant, Roch Kaboré, remporte la présidentielle dès le premier tour avec 57,87% des voix.