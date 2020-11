Lutte anti-coronavirus: la CEDEAO offre 793 tonnes de céréales au Mali

Dans le cadre de la “Solidarité sous-régionale contre la Covid-19”, la CEDEAO offre 793 tonnes de céréales aux ménages les plus vulnérables au Mali.

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 au Mali, déjà confronté aux conséquences cumulées du terrorisme, du changement climatique et du risque d’invasion des cultures par les criquets pèlerins et les chenilles légionnaires, la CEDEAO a fait don de 793 tonnes de céréales aux ménages les plus vulnérables du pays.

Le don de la CEDEAO est composé de mil, maïs, sorgho et riz. Le premier don est constitué de 237 tonnes de céréales et financé par le Fonds des Urgences Humanitaires de la Commission de la Cedeao pour les secours en cas de catastrophes et d’urgence aux Etats membres touchés par une urgence humanitaire. A ce premier don, s’ajoute un deuxième de 556 tonnes financé par les ressources du Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest que soutient financièrement l’Union européenne à hauteur de 56 millions d’euros.

« La contribution du Fonds des Urgences Humanitaires de la Cedeao aux efforts du Gouvernement malien vise à aider les ménages les plus vulnérables à faire face aux multiples crises tout en préservant leurs moyens d’existence et leur dignité », a fait remarquer la Commissaire Jagne, avant d’inviter tous les acteurs au développement à travailler de façon concertée afin de juguler les crises récurrentes auxquelles se sont ajoutés les effets pervers de la Covid-19. Pour le Ministre Alhamdou représentant le Gouvernement malien, ces dons alimentaires viennent à point nommé, car les besoins des populations (notamment les déplacés internes et les enfants touchés par la malnutrition) en vivres sont énormes.