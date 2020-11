Los Angeles: Rihanna change de style et s’affiche avec “une nuque longue ” (vidéo)

La chanteuse Rihanna a changé de style. La jeune femme a désormais adopté la coupe mulet.

C’est au bras de son coiffeur Yusef que Rihanna s’est affichée, il y a quelques jours, dans un restaurant prisé de Los Angeles avec sa coupe mulet. Un style qui vient s’ajouter à sa longue liste de style capillaire (garçonne, courte, carré lisse, couleur rouge, longs et bouclés, rasé sur le côté…).

Avec cette diversité, sa tête est affiché dans de nombreuses vitrines de salons de coiffures à travers le monde. Mais cette fois, c’est une nuque longue ou mulet (en anglais : mullet) qui enchante les fans.

En effet, le muguet ou une nuque longue est une coiffure qui, explique pure people, consiste à porter les cheveux courts – très courts – et dégradés sur les tempes et sur le dessus du crâne, et longs sur la nuque. Dans le cou, ils tomberont de manière plus ou moins ordonnée.

C’est une tendance des années 70 qui s’est poursuivie dans les années 90. Elle avait été adoptée par les joueurs de soccer aux quatre coins de la planète.