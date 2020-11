L’ivoirien Tidjane Thiam nommé président du Conseil d’administration du Rwanda Finance Limited

Le banquier ivoirien, Tidjane Thiam, a été nommé président du Conseil d’administration du Rwanda Finance Limited. Il a pour objectif de faire du Rwanda un centre financier international.

Jeudi 12 novembre 2020, le gouvernement rwandais a nommé l’ivoirien Tidjane Thiam à la tête du Rwanda Finance Limited, une nouvelle agence publique créée pour promouvoir et développer le Rwanda, en tant que centre commercial et financier d’excellence, en favorisant le commerce et les investissements transfrontaliers.

A lire Aussi: Côte d’Ivoire: voici les décisions prises par l’opposition après la concertation

L’ex-directeur du Crédit suisse a pour mission de faire du Rwanda un centre financier international. Dans son communiqué jeudi, le Rwanda Finance Limited a indiqué que Tidjane Thiam « apportera une vaste expérience et des connaissances à une institution qui a du pain sur la planche : faire du Rwanda un centre financier ».

En juin dernier, Tidjane Thiam devenait officiellement administrateur chez Kering, le numéro 3 mondial du luxe. Il a aussi été désigné en avril 2020 à la tête de l’Afrique Covid Task Force.