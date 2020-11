Liverpool: nouvelle altercation entre Sadio Mané et Mohamed Salah (vidéo)

Alors que Liverpool et Manchester City s’étaient neutralisés sur le score de 1-1 lors du choc de la 8è journée de Premier League, une vidéo de la rencontre a montré Mané et Salah s’échanger des mots pas très tendres.

Nouvelle altercation entre Sadio Mané et Mohamed Salah. Les deux stars de Liverpool se sont à nouveau échangés des mots pas très tendre. Une situation qui inquiète déjà les fans des Reds. C’était au cours du dernier match du championnat avant la trêve internationale. Après le but de Salah sur un pénalty provoqué par Sadio Mané, le Sénégalais a apostrophé l’Egyptien sur un ton qui n’aurait pas plu au Pharaon qui a recadré son coéquipier sans ménagement.

En effet, a travers les images, on voit notamment Mohamed Salah dire à Sadio Mané : « don’t talk to me like this, i didn’t see you – ne me parle pas comme ça, je ne t’avais pas vu ». Un geste d’humeur qui n’a pas échappé à la presse anglaise qui annonce déjà un nouveau séisme à Liverpool.