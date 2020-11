Liste des 16 joueurs qui ont joué avec Messi et avec Cristiano Ronaldo

A la tête de l’empire du football depuis plus de quinze ans, le règne de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo touche à sa fin. Les deux superstars n’ont plus que quelques années devant elles et beaucoup se disent chanceux d’avoir joué avec l’une ou l’autre. Pourtant, il y en a plusieurs qui ont eu l’incroyable privilège de jouer à la fois avec Cristiano Ronaldo et aussi avec Leo Messi dans leur carrière, que ce soit en club ou en sélection.

Dans ce cercle fermé, on trouve le jeune milieu de terrain brésilien Arthur. L’international auriverde a disputé deux saisons avec le Barça au côté de Lionel Messi avant d’être transféré à la Juventus en juin 2020 où évolue un certain Cristiano Ronaldo. Miralem Pjanic a aussi eu le privilège de partager le vestiaire avec le Portugais et l’Argentin. L’attaquant bosnien a joué plusieurs rencontres avec CR7 à la Juve avant de filer au Barça cet été.

Autre joueur à avoir rejoint cette liste, Francisco Trincao. Arrivé à Barcelone cet été, Trincao a déjà participé à plusieurs rencontres de Liga avec Leo Messi cette saison. Et quelques semaines plus tard, Trincao était titulaire contre l’Espagne en match amical avec le Portugal, aux côtés d’un certain Cristiano Ronaldo. Le jeune joueur portugais est le 16e à avoir eu cet honneur.

La liste des joueurs qui ont joué à la fois avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi :

Gérard Piqué : Manchester United et Barcelone

Carlos Tevez : Manchester United et Argentine

Ezequiel Garay : Real Madrid et Argentine

Gabriel Heinze : Real Madrid et Argentine

Deco : Portugal et Barcelone

Larsson : Manchester United et Barcelone

Gago : Real Madrid et Argentine

Ángel di María : Real Madrid et Argentine

Gonzalo Higuaín : Real Madrid et Argentine

Andre Gomes : Portugal et Barcelone

Nelson Semedo : Portugal et Barcelone

Martín Cáceres : Juventus Turin et Barcelone

Paulo Dybala : Juventus Turin et Argentine

Arthur Melo : Juventus Turin et Barcelone

Miralem Pjanic : Juventus Turin et Barcelone

Francisco Trincao : Portugal et Barcelone