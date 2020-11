L’Iran a promis une «réponse écrasante» à Israël si le pays s’attaque à ses intérêts en Syrie

L’Iran met en garde Israël contre toute tentative de nuire à son rôle en Syrie. Téhéran affirme que les temps des attaques «délit de fuite» par Israël était révolu.

Les mises en gardes de Téhéran à Israël interviennent quelques jours après qu’Israël a mené des frappes aériennes contre l’armée syrienne et des cibles paramilitaires iraniennes dans le pays, rapporte Yeni Safak. A plusieurs reprises, Israël a pris pour cible des intérêts iraniens et ceux des milices alliées en Syrie, où Téhéran soutien le président Bashar al-Assad et ses forces contre les rebelles et les militants depuis 2012. Des attaques d’Israël alors que le pays considère l’Iran comme sa plus grande menace.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khateebzadeh, a déclaré lors d’une conférence de presse hebdomadaire virtuelle que “le régime sioniste (Israël) est bien conscient que l’ère des délits de fuite est révolue et il est donc très prudent.” L’Iran nie avoir des forces militaires en Syrie et affirme avoir envoyé des commandos dans le pays en tant que conseillers militaires. “La présence de l’Iran en Syrie est consultative et naturellement si quelqu’un interrompt cette présence consultative, notre réponse sera écrasante”, a déclaré Khatibzadeh.