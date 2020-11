Lionel Messi: annoncé au PSG, son père Jorge met fin au polémique

Jorge Messi est catégorique. Il n’y a jamais eu de contact entre lui et le PSG au sujet d’un possible recrutement de Lionel Messi à la fin de son contrat avec le Barça en 2021. ESPN avait pourtant annoncé ce mercredi matin que le club français serait en discussion avec le père et agent de l’attaquant blaugrana pour un probable arrivée de l’Argentin dans la capitale française l’été prochain.

Mais Jorge Messi, le père de Leo, vient de démentir catégoriquement cette rumeur sur son compte Instagram, au grand désarroi des Parisiens. “Arrêtez d’inventer !!! #FakeNews“, peut-on lire sur la photo de Jorge.