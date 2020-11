Ligue des nations : le groupe de l’Angleterre avec Harry Kane

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs convoqués en équipe d’Angleterre pour la trêve internationale du mois de novembre. Les Three Lions croiseront le fer avec l’Irlande en amical puis la Belgique, et l’Islande en Ligue des nations.

La troisième trêve internationale de la saison 2020-2021 s’ouvrira le 11 novembre prochain. En prélude à cette échéance, les équipes nationales dévoilent déjà leur liste des joueurs convoqués pour les compétitions. C’est le cas de l’Angleterre avec le sélectionneur Gareth Southgate qui a dévoilé a communiqué ce jeudi sa liste des joueurs appelés pour les rencontres. Le technicien anglais a retenu un groupe élargi à 29 joueurs avec le buteur de Tottenham Harry Kane. Parmi les autres appelés, Phil Foden fait son grand retour après avoir été écarté du groupe pour un écart de conduite. Danny Ings est lui absent en raison d’une blessure. Tammy Abraham, Marcus Rashford, Dominic Calvert-Lewin, ou encore Jadon Sancho sont bien évidemment présents.

Les Three Lions se rendront à St.George’s Park pour y affronter les Irlandais en match amical le jeudi 12 novembre. Puis l’équipe de Southgate croisera le fer avec la Belgique (15 novembre) et l’Islande (18 novembre) en Ligue des nations pour tenter de se qualifier pour le final four.

La liste de l’Angleterre: