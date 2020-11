Ligue des champions: Messi absent du groupe face à Dynamo Kiev

Le Barça se déplace ce mardi soir en Ukraine pour affronter le Dynamo Kiev dans le quatre de la 4è journée de phase de groupe de la Ligue des champions. Lionel Messi ne sera pas du déplacement.

Coup de tonnerre! Lionel Messi n’est pas dans le groupe pour affronter le Dynamo Kiev ce mardi en Ligue des champions. C’est la bombe lâchée par Ronald Koeman ce lundi en conférence de presse. L’entraîneur du Barça a en effet établi une liste de plusieurs joueurs, mais où manque son capitaine et le milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong.

A lire aussi: Barça: Manchester City abandonne Lionel Messi

“On a décidé de ne pas prendre Messi et de Jong parce qu’on a déjà trop de blessés et que la situation en Champions est relativement correcte, avec 9 points et c’est le moment de prendre un peu de repos”, a confié le coach batave aux journalistes espagnols, en justification de ce choix. Leader du groupe G avec trois victoires en trois rencontres, le Barça pourrait valider sa qualification pour les huitièmes de finale dès ce mardi.