Ligue des champions: le point complet des buteurs après trois journées

L’édition 2020-2021 de la Ligue des champions a connu cette semaine sa troisième journée de phase de groupe. Et les meilleurs buteurs de la compétition en ont profité pour s’illustrer un peu plus. Voici un petit point sur les meilleurs canonniers après trois journées.

La course pour le meilleur buteur de la Ligue des champions, édition 2020-2021, fait rage en Europe. Après trois journées de rencontres, le classement provisoire n’a toujours pas dévoilé son leader. Quatre joueurs se partagent pour le moment la première place. Révélation de la saison, Diogo Jota est déjà à quatre réalisations en C1. L’attaquant de Liverpool, triple buteur ce mardi face à l’Atalanta, est en grande partie responsable de la grande forme des Reds en Ligue des champions.

Quatre buts, c’est aussi le total d’Erling Haalang avec Dortmund, de Marcus Rashford avec Manchester United ou encore d’Alvaro Morata avec la Juve. Derrière ce quatuor, on retrouve cinq joueurs à trois buts, dont le Français Alassane Pléa, auteur d’un retentissant triplé à Donetsk cette semaine. Lionel Messi, buteur sur penalty face à Kiev hier soir, est aussi à trois buts, tout comme Duvan Zapata, Ferran Torres et Timo Werner. On retrouve ensuite plus d’une vingtaine de joueurs à 2 buts, dont les Français Karim Benzema, Kingsley Coman, Anthony Martial, Marcus Rashford et Ousmane Dembélé.

Le classement des buteurs de la Ligue des champions 2020-2021, après 3 journées