Ligue des champions: le groupe de la Juventus face à Ferencvaros

La Juventus se déplace ce mercredi en Russie chez le Lokomotiv Moscou en troisième journée de phase de groupe de Ligue des champions. La liste des joueurs convoqués vient de tomber.

Buteur ce weekend en Série pour son retour sur les pelouses, Cristiano Ronaldo sera très attendu demain soir en Russie. La star Portugaise, récemment guérie du coronavirus, est retenue sur la liste des 21 joueurs appelés pour le déplacement chez le Lokomotiv Moscou dans le cadre de la 3è journée de Ligue des champions. Une rencontre très importante pour les Bianconeri, sèchement battus par le Barça (0-2), il y a une semaine.

Voici les joueurs convoqués par Andréa Pirlo :

Szczesny, Pinsoglio et Buffon, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Frabotta et Riccio, Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova et Kulusevski, Ronaldo, Morata et Dybala