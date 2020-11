Ligue des champions: le classement des buteurs

L’édition 2020-2021 de la Ligue des champions bat son plein sur les pelouses européennes et les joueurs se bousculent aussi pour le titre du meilleur buteur. Découvrez le classement provisoire après quatre journées.

Avec six buts au compteur, Erling Haaland prend seul les commandes du classement des meilleurs buteurs de la Ligue des champions. L’attaquant norvégien (20 ans) est la clé de la meilleure campagne de Dortmund en C1 avec trois victoires en quatre sorties. L’international norvégien devance d’une unité l’avant-centre de la Juventus, Alvaro Morata, et le buteur anglais de Manchester United, Marcus Rashford, qui ont inscrit chacun cinq buts. en quatre rencontres. Diogo Jota (Liverpool) et Dominik Szobszlai (Salzbourg) se partagent la quatrième place avec 4 buts.

Le classement des buteurs de Ligue des champions :