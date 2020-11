Ligue des Champions: Cristiano Ronaldo égale un record de Messi

Auteur de l’ouverture du score lors de la victoire de la Juventus face à Ferencvaros (2-1) mercredi en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo est revenu à hauteur de Lionel Messi sur le nombre de buts marqués à domicile.

Vieux de plus de 15 ans, la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est toujours d’actualité. Les deux meilleurs joueurs du monde sont en perpétuelle lutte pour les trophées individuels et collectifs, et également les statistiques les plus pointues. En Ligue des champions, c’est le Portugais qui tient la baraque. La star de la Juventus est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 131 réalisations contre 117 pour l’Argentin. Mais il y a un domaine où le quintuple Ballon d’Or s’inclinait devant le sextuple, Jusqu’à hier.

En effet, Messi était jusqu’ici l’unique recordman du nombre de buts inscrits à domicile. Mais en marquant face à Ferencvaros (2-1) à Turin mardi, CR7 a égalisé. Avec 70 buts inscrits à domicile chacun, l’attaquant du Barça et celui de la Juventus se rejoignent donc. Les deux superstars se retrouveront le 8 décembre prochain pour la bataille pour la première place du groupe G à l’occasion de la 5è journée des phases de groupe de C1.