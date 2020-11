Liga: Lionel Messi sévèrement sanctionné pour un hommage à Diego Maradona (Vidéo)

Auteur du quatrième but du FC Barcelone contre Osasuna dimanche après-midi (4-0), Lionel Messi a conclu sa célébration en retirant son maillot, sous lequel il portait celui des Newell’s Old Boys, ancien club de Diego Maradona, floqué d’un numéro 10. Un hommage de plus pour le “Pibe de oro”.

Ce dimanche 29 novembre 2020, le Barça a retrouvé les terrains dans un match placé sous le signe de l’émotion. Ancienne écurie de l’immense Diego Maradona, le club catalan a tenu à rendre un hommage vibrant à la légende argentine, qui s’est éteinte cette semaine à l’âge de 60 ans. Un moment marqué par l’émotion de Lionel Messi.

La Pulga a ensuite trouvé le chemin des filets pendant la rencontre face à Osasuna (4-0) en inscrivant un but splendide avant le célébrer en laissant apparaître le maillot des Newell’s Old Boys, son premier club entre 1994 et 2000, dans lequel l’icône a aussi fait un passage en fin de carrière (1993-1995).

Lionel Messi a pointé le doigt vers le ciel tout en exhibant le maillot de Newell’s, dans un geste d’émotion pour son compatriote argentin. Conformément au règlement, “La Pulga” a ensuite reçu un carton jaune pour avoir enlevé son maillot du Barca. Autant le Pibe de Oro mérite cet hommage, autant La pulga mérite également cette sanction.

Lionel Messi et Diego Maradona ont partagé le terrain ensemble en 2005, lors d’un match d’exhibition mettant en vedette quelques grands du football argentin. Ils n’étaient pas au sommet de leur forme, avec Messi 18 ans et Maradona 45 ans, mais ils avaient un grand respect pour les talents de chacun.