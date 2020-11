Liga: Lionel Messi donne le sourire au Barça

En difficulté en championnat, le Barça a retrouvé le sourire en pulvérisant le Bétis Séville (5-2) ce soir en neuvième journée de Liga. Homme du match, Lionel Messi s’est offert un doublé.

En réception du Bétis Séville au Camp Nou ce soir pour le compte de la neuvième journée de Liga, le Barça s’est offert une large victoire. Face à des Sévillans combatifs mais dépassés, les Blaugranas se sont imposés sur le score de 5-2.

Menant rapidement au score par l’entremise d’Ousmane Dembele (22è) qui semble avoir retrouvé la confiance de son entraîneur Ronald Koeman, les Catalans ont été rattrapés au score juste avant la pause par Antonio Sanabria (47) qui ramena les deux équipes à égalité. Au retour des vestiaires, le Barça changea de physionomie avec l’entrée en jeu de Lionel Messi en remplacement d’Ansu Fati, peu productif ce soir.

A lire aussi: Éliminatoires CAN 2022: les équipes absentes perdront par forfait

Un Messi pour tout changer

Dès les premières minutes, Antoine Griezmann redonnait l’avantage aux catalans (2-1, 49è). Le Français, qui avait raté un peu plus tôt un penalty, s’est racheté en concluant d’une belle frappe, une passe de Jordi Alba remixée par Lionel Messi. Dix minutes plus tard, c’est autour du capitaine du Barça de trouver le chemin des filets. La star argentine, profitant d’une faute d’Aissa Mandy dans la surface, marque son cinquième but de la saison sur pénalty. Et comme pour se débarrasser de l’étiquette de buteur sur pénalty qui lui colle sur la peau depuis quelques mois, la Pulga s’est personnellement chargée de marquer le quatrième but barcelonais de la partie après le second but de Bétis par Loren Moron à l’heure de jeu (3-2, 73).

A lire aussi: Liga: Messi sur le banc, les compos officielles de Barça-Bétis

Servie par une délicieuse talonnade de Sergi Roberto à la 80è minutes, le sextuple Ballon d’or déclenchait un tir puissant qui trompait Bravo. Son premier but dans le jeu cette saison. Il aurait même pu décrocher un triplé, s’il n’avait pas été signalé en position de hors-jeu sur une autre action quelques minutes plus tard (85e). Pedri y allait de son but pour faire couler un peu plus le Betis quelques minutes plus tard (89e). Le Barça s’impose donc largement face à un Betis qui a craqué après l’expulsion de Mandi. Le Barça met ainsi fin à sa mauvaise série et revient à la 8e place du classement. Le choc face à l’Atletico Madrid le 21 novembre prochain en 10è journée de Liga promet donc!

: