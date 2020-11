Liga: le groupe du Barça pour affronter l’Atletico Madrid

Le Barça a convoqué un groupe de 21 joueurs pour le déplacement sur la pelouse de l’Atletico Madrid ce samedi lors du choc de la 10è journée de Liga. Antoine Griezmann fait partie de l’effectif? malgré son faible rendement.

C’est sans doute la plus grosse affiche de ce weekend. Le Barça et l’Atletico Madrid s’affrontent ce samedi dans le chaud et bouillant stade Wanda Metropolitano. Le 8è au classement contre le 3è que seulement six points séparent. Les Blaugranas restent sur une large victoire face au Bétis (5-2) et vont tenter de récidiver face aux Colchoneros.

Pour ce choc des titans, Ronald Koeman a appelé un groupe de 21 joueurs. Critiqué ces dernières semaines pour son faible rendement, Antoine Griezmann est convoqué tout comme son coéquipier français, Ousmane Dembele. Cependant, Sergio Busquets ne sera pas de la partie. Le milieu défensif blaugrana, touché au genou gauche lors du match opposant l’Espagne à la Suisse (1-1), est forfait pour cette rencontre. Ansu Fati, lui, récupère toujours de son opération du genou gauche.

La liste du Barça: