Lesotho 0-0 Bénin: Fin du match (voir le groupe L)

Le Bénin et le Lesotho se sont neutralisés au Setsoto Stadium, à Maseru, pour le compte de leur 4e match du groupe L, comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2022.

Le Bénin et le Lesotho sont partis à la pause sur le score nul et vierge (0-0). La première occasion du match a été à l’actif des Likuena, sur un coup de pied arrêté. Heureusement que la balle est passée juste à côté du poteau droit d’Allagbé. On a vu la colère du dernier rempart béninois face à sa défense qui a été laxiste.

La réaction du Bénin est venue d’un corner dévié plein axe. A la retombée, Sessi a enchaîné une frappe croisée à ras le sol. La balle a trouvé le pied de Adenon dans la surface qui n’a pas réussi à bien cadrer sa frappe étant surpris par le ballon. Ce dernier a été capté sans gêne par le gardien du Lesotho.

La deuxième partie a été très disputée. Le Bénin a encore dominé (58%), mais a manqué de vivacité dans les 25 dernières mètres. Un point précieux pour la qualif, qui permet aux Ecureuils d’obtenir quatre points sur 6.

Les Remplaçants du Bénin

69e -Charbel Gomez entre à la place de Jodel Dossou

69e -Michael Poté a cédé sa place à David Djigla

80e – Sessi d’Almeida sort pour Mama Seibou

80e – David Kiki laisse sa place à Emmanuel Imorou

90e -Désiré Segbe Azankpo remplace Charbel Gomez blessé

Quid du groupe L?

En attendant le 4e match de poule entre la Sierra Leone et le Nigeria, le Bénin est 2e ex-aequo avec le géant de l’Est (7 points chacun). Les deux autres sélections du groupe ont 2 points chacun. A cette étape, les supporters béninois vont attendre une victoire des Super Eagles, prochains adversaires du Bénin.