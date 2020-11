Les Etats-Unis et Israël préparent une attaque contre l’Iran avant le départ de Trump

Les Etats-Unis et Israël envisageraient d’attaquer l’Iran pendant les dernières heures de Donald Trump à la Maison Blanche, a rapporté dimanche le Times of Israël cité par le MEMO.

Selon la chaîne de télévision israélienne 13, Israël et les États-Unis estiment que l’Iran ne prendrait aucune action militaire en réponse à une attaque avant la fin de l’ère Trump. Les deux pays prévoient donc de mener des “opérations secrètes” contre l’Iran dans le but d’augmenter la pression sur Téhéran. Selon les informations, il s’agit pour Netanyahou et Trump de faire en sorte que les relations entre la nouvelle administration américaine et la république islamique restent tendues.

La télévision israélienne a également rapporté des liens entre Israël et le meurtre de plusieurs scientifiques nucléaires iraniens. Selon le Middle East Monitor, la semaine dernière, le New York Times a rapporté que des agents israéliens ont tué le numéro deux d’Al-Qaïda Abu Muhammad Al-Masri à Téhéran en août à la demande des États-Unis. Des informations que l’Iran nie. Le New York Times a également rapporté que Trump avait demandé à des conseillers principaux s’il avait des options pour prendre des mesures contre le principal site nucléaire iranien dans les semaines à venir.

Cependant, des conseillers, dont le vice-président Mike Pence, le secrétaire d’État Mike Pompeo, Christopher C. Miller l’ont dissuadé d’aller vers une frappe militaire, avertissant qu’une action contre les installations de l’Iran pourrait facilement dégénérer en un conflit plus large au cours des dernières semaines de sa présidence.