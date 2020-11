Les derniers mots de Maradona avant sa mort

Maradona est décédé mercredi des suites d’un arrêt cardiaque dans sa résidence de repos à Tigres alors qu’il venait de se faire opérer du cerveau. L’homme de 60 ans poursuivait sa convalescence accompagné de son neveu, Johnny Esposito, et d’une infirmière pour surveiller son rétablissement. Selon The Sun, Maradona a pris son petit-déjeuner mercredi matin en paraissant «pâle et se plaignant d’avoir froid», avant de dire à son neveu qu’il allait se coucher car il ne se sentait pas trop bien. «Me siento mal», a-t-il indiqué en espagnol, ce qui signifiait « «je ne me sens pas bien».

Alors qu’il ne répondait pas à son neveux qui aurait tenté d’avoir de ses nouvelles quelques temps plus tard, son psychologue, Carlos Ciaz, et la psychiatre, Agustina Coaschov, sont tous deux arrivés à la propriété, où il est vite devenu évident que Maradona ne répondait pas. «Ils sont allés dans sa chambre au rez-de-chaussée et lui ont parlé et il n’a pas répondu et ils ont demandé à son neveu et à un assistant d’entrer dans la pièce. Ils ont essayé de le réveiller et après avoir échoué à détecter les signes vitaux, ont tenté en vain de le faire revivre en pratiquant la RCR », indique le rapport.

« Les premiers intervenants médicaux d’urgence sur les lieux ont poursuivi les tentatives de relance de Maradona avec un chirurgien qui vit près de la propriété, en utilisant de l’adrénaline et de l’atropine, un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter les symptômes de la fréquence cardiaque basse », a ajouté le document. Selon le procureur, Maradona est décédé vers midi, heure locale. Les responsables ont confirmé qu’il n’y avait pas de circonstances suspectes mais une enquête de routine a été ouverte.