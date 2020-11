“Les aïeux béninois n’étaient pas des sorciers”, Camille Makosso clarifie

Après avoir défié les sorciers et féticheurs béninois, Makosso semble revenir à la raison. Le sulfureux pasteur a tenté d’encenser la tradition béninoise, à quelques jours de sa venue au Bénin.

Le révérend pasteur Camille Makosso joue désormais la carte de l’apaisement. Dans un direct sur sa page Facebook ce mardi, il est revenu sur son commentaire qui fait gand bruit sur la toile. “Les amis, calm down. Quand Camille Makosso se déplace pour arriver au Bénin, c’est une bénédiction pour moi et c’est un honneur pour le Bénin de recevoir le général Camille Makosso. Quand quelqu’un dit qu’il vient dans votre pays, la première des choses c’est “sois le bienvenu”, a-t-il expliqué à ses détracteurs, avant d’évoquer la polémique sur son arrivée.

Pour Makosso, en défiant les sorciers et féticheurs, il ne parle pas de la tradition et de la culture béninoise. « Je respecte la culture béninoise. Je respecte les traditions de tous les pays, mais je déteste la sorcellerie. Il ne faudrait pas que les gens confondent la tradition et la sorcellerie parce que ce n’est pas la même chose. Le sorcier qui détruit des vies est un bâtard spirituel, un maudit qui jure de détruire des vies. Ça n’a rien à voir avec culture, la tradition des aïeux béninois », a-t-il clarifié

Makosso est également revenu sur son commentaire qui choque les béninois. “Et quand tu vas dans le faux, tu l’annonces pas. Dites aux féticheurs et sorciers du Benin que le général de Dieu arrive pour annoncer leur mort”, avait-il commenté à la suite de l’annonce de sa venue au Bénin.

Mais il s’explique: “Un sorcier est un bavard spirituel. Les aïeux béninois n’étaient pas des sorciers. C’étaient des hommes valeureux qui ont travaillé pour construire le Bénin”.

Toutefois, le révérend pasteur Camille Makosso tient à faire un débat contradictoire avec le slameur Kmal Radji sur la culture africaine et la religion. Pour l’heure, Kmal a même accepté et propose Golfe Tv pour ce choc.