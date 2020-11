L’élection est “loin d’être terminée”, Donald Trump lance la guerre des recours

Donald Trump a bel et bien perdu l’élection présidentielle américaine, selon le décompte de l’agence Associated Press (AP). Mais le président sortant refuse toujours d’assumer cette défaite et annonce de nouveaux recours.

Après plusieurs jours de dépouillement dans les swing states, Joe Biden a franchi ce samedi la barre décisive des 270 grands électeurs, selon les grands médias américains, et deviendra le 20 janvier prochain le 46e président des États-Unis. Mais le 45e, Donald Trump, ne l’entend pas de cette oreille. “Cette élection est loin d’être terminée“, a-t-il martelé dans un communiqué après l’annonce de sa défaite, proférant une nouvelle fois des accusations de fraude sans aucun élément concret à l’appui, et donnant rendez-vous à ses adversaires ce lundi.

Au total, ses équipes de campagne ont déposé au moins sept recours dans six Etats (Pennsylvanie, Michigan, Arizona, Nevada, Géorgie et Wisconsin). Samedi, le président a indiqué dans une déclaration qu’il rejetait la victoire de Joe Biden et que ses équipes allaient « continuer à poursuivre notre cause devant les tribunaux pour s’assurer que les lois électorales sont pleinement respectées ». Jusqu’à présent, ses poursuites n’ont pas réussi à dévoiler des preuves d’une quelconque fraude électorale.

Les partisans de Donald Trump dans le déni

« Vol », « résultats louches », « fraude électorale »… Dans le camp de Donald Trump, de nombreux électeurs républicains contestent la victoire de Joe Biden. Dans certains Etats, comme le Michigan ou la Floride, ils se rassemblent sur le bord des routes ou devant les tribunaux pour crier à l’injustice. Et cette opposition n’est pas apaisée par l’actuel président qui ne reconnaît pas non plus sa défaite et accuse Biden de se précipiter « pour se présenter faussement » en vainqueur.