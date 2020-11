Leipzig-PSG: le groupe de Tuchel avec Neymar

Le PSG a communiqué une liste de 22 joueurs convoqués pour le déplacement à Leipzig, en quatrième journée de phase de groupe de Ligue des champions.

Vice-champion d’Europe en titre, le PSG joue ce mardi sa survie en Ligue des champions. Troisième du groupe H avec trois points au compteur, les Parisiens reçoivent le RB Leipzig au Parc des Princes à partir de 21 heures. En cas de défaite, les Rouges et Bleus compromettraient fortement leur chance de qualification.

Pour ce match, Thomas Tuchel peut compter sur le retour d’Ander Herrera et Marco Verratti. Les deux hommes sont aptes et figurent dans le groupe de 22 joueurs, communiqué par le Paris Saint-Germain. Cependant, le technicien allemand sera privé de Mauro Icardi (en phase de reprise), Presnel Kimpembe (suspendu), Idrissa Gueye, Julian Draxler, Thilo Kehrer et Juan Bernat.

Le groupe du PSG pour affronter Leipzig :

Gardiens : Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Abdou Diallo, Alessandro Florenzi, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Mitchel Bakker, Timothée Pembele

Milieux : Danilo Pereira, Leandro Paredes, Ander Herrera, Marco Verratti, Rafinha, Bandiougou Fadiga, Kays Ruiz-Atil

Attaquants : Neymar Jr, Moise Kean, Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Pablo Sarabia