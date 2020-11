L’Ecossais Douglas Stuart lauréat du prestigieux prix “le Booker Prize 2020”

Le Booker Prize, prestigieux prix littéraire britannique, a été attribué jeudi soir à Londres à l’Écossais Douglas Stuart pour Shuggie Bain, son premier roman, qui se déroule dans la ville de son enfance, Glasgow.

Né à Glasgow, Douglas Stuart, designer dans le domaine de la mode, signe avec Shuggie Bain son premier livre, et fait mouche auprès des jurés du Prix Booker, une des plus prestigieuses récompenses littéraires britanniques. Le récit suit Shuggie, un jeune garçon qui grandit à Glasgow, dans les années 1980, et s’occupe de sa mère, Agnès Bain, victime d’addiction à l’alcool.

162 titres ont été lus et jugés par les jurés, qui n’avaient finalement retenu que 6 titres, pour la dernière ligne droite. Le Booker Prize salue des ouvrages signés par des auteurs de toutes nationalités, mais écrivant en anglais et dont le livre a été publié au Royaume-Uni ou en Irlande, entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020.

Le lauréat du prix remporte 50.000 £, et les finalistes 2500 £ chacun. En 2019, le Booker Prize avait salué deux autrices, Margaret Atwood et Bernardine Evaristo. En août dernier, l’International Booker Prize avait récompensé Marieke Lucas Rijneveld pour son livre The Discomfort of Evening, traduit par Michele Hutchison pour les éditions Faber.