Léa Salamé: sa seule condition pour accepter une infidélité de son compagnon

La journaliste Léa Salamé risque un jour, d’accepter une infidélité de son compagnon, mais à une seule et unique condition.

Léa Salamé a sa petite perception de l’adultère. Elle l’a évoquée le 15 octobre 2019, sur le plateau de C à Vous, diffusé sur France 5, alors qu’elle partageait le plateau au même titre que Marie-Ange Casta.

Elle y était pour présenter son documentaire, Seule à deux, consacré aux mamans seules. Interrogée sur sa grossesse et l’infidélité, la réponse de Léa Salamé laisse entendre qu’elle pourrait fermer les yeux dessus à une condition.

‘Tu peux me tromper, mais…”

“Je pense que chez toutes les femmes, en tout cas c’est mon ressenti, il y a un moment un peu sacré : c’est le moment de la grossesse. Où à la fois, c’est un moment de bonheur absolu, et en même temps un moment de fragilité absolue”, a-t-elle expliqué.

Sans faire dans la dentelle, elle précise: “Je n’ai pas envie de juger les hommes qui larguent leur femme et tout ça, mais c’est vrai que c’est un moment où on est insécurisées, un moment où on a besoin de l’homme. Moi j’en ai eu besoin quand j’étais enceinte, donc ça me bouleverse particulièrement de voir ces femmes-là. Moi, obsessionnellement, je lui disais : ‘Tu peux me tromper, mais pas pendant que je suis enceinte !’ Je trouve, déjà, qu’on est dans une position d’inégalité avec l’homme dans ce moment-là.”.

Léa Salamé a rencontré son époux Raphaël Glucksmann sur un plateau

En couple depuis 2016 avec l’essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann, Léa Salamé est mère d’un garçon prénommé Gabriel et né le 12 mars 2017.

Selon Public, le couple s’est rencontré le 14 novembre 2015 “par hasard” sur le plateau d’«On n’est pas couché». “Moi j’avais dit à Laurent ‘Il faut qu’on supprime, on ne peut pas faire un ‘On n’est pas couché’, il ne faut pas qu’on soit à l’antenne” et Laurent avait insisté, avait convaincu la chaîne (…) il y avait plein d’artistes, plein d’intellectuels, plein de politiques qui étaient venus ce soir-là juste 5 minutes dire rien au fond, juste leur tristesse, je pense que c’est l’un de mes plus beaux souvenirs d'”On n’est pas couché'”, a-t-elle confié en direct sur France 2.

Mais c’est également là qu’elle a rencontré l’homme de sa vie. “C’est vrai que grâce à vous Laurent, j’ai rencontré mon amoureux. Vous êtes Cupidon”, avait t-elle dit à Laurent Ruquier.