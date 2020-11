Le réseau de téléphonie MTN à la tête du Top 10 des plus grandes marques africaines

Selon le cabinet britannique Brand Finance, MTN trône à la tête du Top 10 des plus grandes marques africaines en 2020.

L’année 2020 est marquée par la pandémie du coronavirus qui a eu un effet négatif sur le monde des affaires. De nombreuses entreprises ont vu leur marque subir une incidence limitée (perte minimale de valeur ou croissance potentielle de la valeur de la marque), et d’autres, une incidence modérée (jusqu’à 10 % de perte de valeur de la marque). Les entreprises les plus touchées ont subi une incidence importante (jusqu’à 20 % de perte de valeur de la marque).

Mais, ces incidences n’ont pas empêché MTN de ravir la vedette aux autres marques africaines. En effet, le géant de l’Afrique du Sud trône à la tête du Top 10 des plus grandes marques africaines en 2020, selon le cabinet britannique Brand Finance.

Vodacom, l’entreprise de téléphonie basée en Afrique du Sud et active au Congo-Kinshasa, au Lesotho, au Mozambique et en Tanzanie, vient en deuxième position. A sa suite, on retrouve First National Bank et BSA, respectivement en 3e et 4e places. L’entreprise de distribution australienne, Woolworths, ferme la marche en 10e place.

Veuillez consulter l’image ci-dessous: