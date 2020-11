Le rappeur Gims se balade avec un fusil dans son coffre (vidéo)

Le célèbre rappeur Gims s’est affiché dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux avec un fusil qu’il manipule dans le coffre de sa voiture.

Alors que les fans attentent impatiemment la sortie de son album 100% rap qu’il a promis, Gims s’est filmé en train de repositionner un fusil à lunette qui, visiblement, occupe une grande partie de son coffre, avant de l’y reposer soigneusement.

“Si tu me cherches, ana fi dar”, qui signifie : “si tu me cherches, je suis chez moi”: peut-on lire en légende de la vidéo. Cette phrase est tirée de son morceau Ana Fi Dar, sorti en 2018 et extrait de l’album Ceinture Noire.

Les internautes se demandent s’il s’agit d’une arme factice ou réelle. En espérant que ce soit une arme factice, si c’était réelle, on est tenté de demander ce qui pourrait pousser Maître Gims devenu Gims à sortir armé.