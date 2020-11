“Le président Patrice Talon doit d’abord se réconcilier avec lui-même”, Joseph Tamègnon

Reçu en entretien la semaine dernière par une web tv, l’ancien directeur général de la société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA), Joseph Tamègnon s’est prononcé sur le souhait de réconciliation émis par le chef de l’Etat à Parakou.

Pour cet acteur politique de l’opposition, il est tout à fait normal que les deux hommes cherchent à se réconcilier parce qu’ils sont les seuls à savoir ce qui les oppose. A croire Joseph Tamègnon, ce don le peuple béninois est informé, c’est les tentatives de coup d’Etat et d’empoisonnement. Si ces faits sont vrais, poursuit-il, ce n’est pas une réconciliation la solution.

“Ce que moi je sais et que le peuple sait, c’est des affaires de tentatives d’empoisonnement et de coup d’Etat. On ne pardonne pas pour ces faits là, c’est des faits pénaux” a affirmé Joseph Tamègnon