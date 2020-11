“Le président et les institutions savent que l’élection présidentielle qui vient sera ouverte”, Joël Aïvo

Face aux populations de Parakou, ce vendredi, le professeur Joël Aïvo a encore évoqué la question du parrainage pour le compte de la présidentielle de 2021.

Selon l’agrégé de droit, la promesse de faire sauter ce verrou, insidieusement introduit dans le code électoral pour écarter certaines candidatures, sera tenue.

A en croire l’ex-doyen de la faculté de droit et de sciences politiques, Joël Aïvo, le mécanisme pour parvenir à la suppression du principe du parrainage existe et sera actionné pour permettre une élection inclusive.

“Le président de la République, les présidents des institutions, les députés savent que l’élection présidentielle qui arrive sera ouverte et elle sera ouverte“ Joël Aïvo

D’après le constitutionnaliste, aucune exclusion ne sera acceptée pour le compte de l’élection présidentielle qui s’annonce. Une élection qui, selon ses dires, sera âprement disputée par tous.

Sur les inquiétudes soulevées par les uns et les autres sur la Cena et la Cour constitutionnelle, Joël Aïvo se montre rassurant. Il entend compter sur la qualité et la richesse des hommes qui composent ces institutions.