Le Nigeria signe un pacte pour importer de l’essence du Niger

Le Nigéria et le Niger ont signé, jeudi, un protocole d’accord pour l’exportation des produits pétroliers nigériens vers le Nigéria.

«Le gouvernement fédéral du Nigéria et la République du Niger ont signé un protocole d’accord (MoU) pour le transport et le stockage des produits pétroliers», a expliqué le ministère des Ressources pétrolières du Nigéria dans un communiqué. « Avec ce développement, nous espérons disposer d’un cadre commercial durable et viable pour avoir un pipeline de la raffinerie de Soraz à Zinder vers la ville nigériane la plus proche afin de pouvoir développer un dépôt », a expliqué Timipre Sylva, ministre d’Etat nigérian du pétrole.

La raffinerie Soraz de la République du Niger à Zinder, à quelques 260 km de la frontière nigériane, a une capacité de raffinage installée de 20 000 barils par jour. Les besoins intérieurs totaux du Niger sont d’environ 5 000 b / j, laissant ainsi un énorme excédent d’environ 15 000 b / j, principalement pour l’exportation.

« Cet accord est un grand pas en avant. La République du Niger a un excédent de produits qui doit être évacué. Le Nigeria a le marché pour ces produits. Par conséquent, ce sera une relation gagnant-gagnant pour les deux pays. J’espère que ce sera le début de l’approfondissement des relations commerciales entre la République du Niger et le Nigeria », a déclaré Timipre Sylva.