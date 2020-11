Le Burkina Faso a connu le plus grand nombre d’attaques terroristes dans le monde (Rapport)

Le plus grand nombre des attaques terroristes du groupe Etat Islamique et ses affiliés a eu lieu en Afrique subsaharienne cette année, selon un rapport annuel des tendances du terrorisme, rapporté par BBC.

Le Global Terrorism Index, développé par le groupe de réflexion Institute of Economics and Peace, note qu’il y a eu un peu moins de 14 000 décès dans le monde liés au terrorisme, ce chiffre a diminué pour la cinquième année consécutive, rapporte BBC. Selon le rapport, la baisse la plus importante a été enregistrée au Nigeria et en Afghanistan. La plus forte augmentation du terrorisme s’est produite au Burkina Faso, où le nombre de décès a augmenté de 590%.

L’indice place également le Mozambique, le Mali et le Niger parmi les pays qui ont connu une augmentation inquiétante des attaques terroristes. Le Global Terrorism Index avertit que la détérioration des conditions économiques pourrait rendre plus de gens susceptibles de faire l’objet de propagande extrémiste.