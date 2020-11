LDC: le Bayern et le Real Madrid assurent, Liverpool chute

Le Bayern Munich a validé son ticket pour les huitième de finale de Ligue des champions en écrasant ce soir le RB Salzbourg (3-1) en 4è journée de phase de groupe. A Anfield, Liverpool a été puni par les italiens d’Atalanta Bergame (0-2) tandis que le Real Madrid s’est offert une belle victoire sur la pelouse de l’Inter (2-0).

Belle soirée sur les pelouses européennes ce mercredi soir à l’occasion de la seconde manche de la quatrième journée des phases de groupe de la Ligue des champions. En course pour un second sacre consécutif, le Bayern Munich s’est qualifié pour les huitième de finale grâce à sa victoire sur le RB Salzbourg (3-1) à l’Allianz Arena. Bousculés, les Bavarois ont réussi à se défaire des Autrichiens très accrocheurs. Robert Lewandoski et Leroy Sané sont notamment les buteurs de cette victoire logique des Allemands qui confortent leur première place à la tête du groupe A devant l’Atletico Madrid qui a été contraint au nul (0-0) par le Lokomotiv Moscou.

A lire aussi: Décès de Diego Maradona: les adieux de Cristiano Ronaldo à la “main de Dieu“

Le Real Madrid assure

Victorieux en Espagne (3-2) le 3 novembre dernier, le Real Madrid s’est offert ce soir au stade San Siro sa deuxième victoire face à l’Inter Milan dans ces phases de groupe de Ligue des champions. Malgré une équipe largement remaniée en raison des absences des grosses pointues tel que Ramos, Karim Benzema, Sergio Ramos, Federico Valverde, Luka Jovic et Eder Militão, les Madrilènes ont réussi à gagner le match sur le score de 2-0. Eden Hazard a ouvert le score pour les Merengués en début de rencontre, puis Achraf Hakimi a clôt la partie en seconde période en marquant contre son camp. Au classement du groupe B, le Real est deuxième avec 7 points, derrière le leader, Borussia Monchengladbach (8 points) qui n’a fait qu’une bouchée de Chakhtar (4-0) dans l’autre rencontre de cette poule.

A lire aussi: Décès de Diego Maradona : Lionel Messi pleure la mort de son idole

Liverpool chute

Liverpool a vécu une soirée cauchemardesque ce soir en Italie. Opposés à l’Atalanta Bergame dans l’espoir de composter son passeport pour les huitième, les Reds ont complètement sombré. Handicapé par les absences, Liverpool a mis l’intensité qui le caractérise mais n’a pas eu de réussite offensive en première période, quand l’Atalanta, plus en difficulté cette saison, gâchait ses bonnes situations. C’est finalement au retour des vestiaires que la Dea était récompensée de sa bonne prestation, avec Ilicic qui reprenait un centre déposé par Papu Gomez (0-1, 60e). Puis, sur un copier-coller du premier but, Gomez trouvait Hateboer dans la surface au deuxième poteau. Le latéral remisait de la tête vers Gosens, dans la surface, qui terminait du pied droit (0-2, 64e).