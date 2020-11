Laeticia infidèle à Pascal Balland? La veuve de Johnny Hallyday en couple avec Jalil Lespert

Exclusif - Prix SpÈcial - No web - No blog - Laeticia Hallyday et son compagnon Pascal Balland sont allÈs dÓner au restaurant "Joia" d'HÈlËne Darroze avec Liliane Jossua et Isabelle Camus ‡ Paris. Laeticia et Pascal sont rentrÈs ‡ Paris aujourd'hui aprËs une ÈchappÈe de trois jours ‡ Florence, sans enfants, le 30 juin 2020.