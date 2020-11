Laeticia Hallyday dédie un tatouage à Jalil Lespert, les fans de Johnny grincent des dents.

Pour prouver son amour à son nouveau chéri, Jalil Lespert, la veuve Laeticia Hallyday s’est faite un nouveau tatouage. Mais c’est sans compter sur la réaction des fans de son défunt époux, Johnny Hallyday.

Alors que Laeticia Hallyday vit à Marnes-la-Coquette, avec son nouveau chéri, Jalil Lespert, la veuve vient de faire les choses en grand. L’ex-femme de Johnny Hallyday, 45 ans, s’est fait faire un tatouage qui lui est dédié. A peine la nouvelle dévoilée, les fans de Johnny Hallyday crient au scandale.



Sur Touche pas à mon poste de ce vendredi 27 novembre 2020, Bernard Montiel a balancé sur Laeticia Hallyday. Selon le chroniqueur, la maman de Jade et Joy et son amoureux se sont faits de nouveaux tatouages communs : “un “J” et un L” chacun, sur l’avant-bras”, a précisé Bernard Montiel.

Mais les fans ne semblent pas d’accord. Pour eux, ce tatouage est “glauque” car il peut à la fois servir de démonstration d’amour pour Jalil… et pour Johnny. Le même chroniqueur a dénoncé que les fans de Johnny Hallyday accusent Laeticia Hallyday de salir l’image du rockeur, notamment car elle enchaîne les relations amoureuses, moins de trois ans après le décès de son mari…