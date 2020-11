La RDC annonce officiellement la fin de l’épidémie d’Ebola dans le pays

La République démocratique du Congo a déclaré la fin de sa 11e épidémie d’Ebola, près de six mois après la notification des cas.

La RDC n’a plus qu’à se concentrer désormais sur une seule épidémie. Le pays a annoncé la fin de l’épidémie d’Ebola dans la province occidentale de l’Équateur, ce qui marque la première fois que la vaste nation d’Afrique centrale est exempte d’Ebola depuis environ deux ans et demi. Selon The Guardian, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a fait la déclaration officielle avec l’Organisation mondiale de la santé mercredi après qu’aucun nouveau cas n’a été enregistré depuis plus de 48 jours.

Au total, plus de 55 décès, 119 cas confirmés, 11 cas probables et 75 guérisons ont été enregistrés, selon l’OMS. L’épidémie dans l’ouest de la RDC, annoncée le 1er juin, est apparue peu de temps avant que l’est du pays ne marque officiellement la fin le 25 juin de la deuxième épidémie d’Ebola la plus meurtrière de l’histoire, qui a tué 2 280 personnes en près de deux ans. Les deux flambées étaient géographiquement éloignées et l’analyse de séquençage génétique a révélé qu’elles n’étaient pas liées.