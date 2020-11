La France envisagerait de réduire son effectif militaire au Sahel

La France envisage officieusement de réduire sa présence militaire dans le Sahel africain plus tard cette année, rapporte BulgarianMilitary.com citant l’agence de presse polonaise Defence24.

Selon les rapports, les autorités françaises pensent sérieusement à procéder au rapatriement d’une partie de leurs forces militaires déployées dans la région du Sahel en Afrique. Selon Defencepost, c’est le but des visites des ministres français des armées Florence Parly et des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, au Mali ces derniers jours. Le sujet aurait été abordé et serait toujours en discussion.

La présence militaire française au Sahel, à travers l’opération Barkhane est dans le but d’aider les forces des pays de la région à combattre le terrorisme et les groupes armés qui sévissent dans la région. Cependant, le président Emmanuel Macron était sur le point d’annoncer des changements généraux dans son fonctionnement. Officieusement, on parle même d’un groupe de plusieurs centaines de Français qui doivent regagner leurs bases, à partir des 5 100 militaires actuels, indique Defencepost.