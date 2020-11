La Chine se prononce sur l’élection américaine et les relations entre les deux puissances

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Le Yucheng, a appelé jeudi à faire avancer les relations sino-américaines sur la bonne voie, rapporte l’agence Xinhua.

Les relations entre les Etats-Unis et la Chine sont très tendues depuis l’arrivée au pouvoir de l’administration Trump. Depuis le début de l’élection présidentielle américaine, Pékin s’est gardé le plus possible de faire des commentaires sur la question. Jeudi, en conférence de presse, Le Yucheng a été interrogé sur le sujet et les relations sino-américaines. En ce qui concerne l’élection, Le a indiqué que le décompte des voix de l’élection présidentielle américaine est toujours en cours et le résultat n’est pas encore connu, ajoutant que la Chine espère que la course à la présidentielle pourra se dérouler de manière régulière et sans heurts.

A lire aussi: La Chine avertit les Etats-Unis: «Le peuple chinois ne créera pas de problèmes, mais nous n’en avons pas peur»

En ce qui concerne les relations entre les deux pays, le vice-ministre indique que “l’attitude de la Chine à l’égard des relations bilatérales est claire et cohérente. Bien qu’il existe des différences entre les deux pays, ils ont également de vastes intérêts communs et une marge de coopération. «Nous espérons que le prochain gouvernement américain rencontrera la Chine à mi-chemin; respectera les principes de non-conflit, de non-confrontation, de respect mutuel et de coopération gagnant-gagnant; se concentrera sur la collaboration; gérer les différences; et faire avancer les relations bilatérales sur la bonne voie. “, a-t-il a exprimé.