La Chine rappelle que «l’Amérique n’est pas la seule nation au monde »

La Chine a appelé la Corée du nord à renforcer les relations bilatérales entre les deux voisins asiatiques. Cet appel a été fait lors d’une rencontre entre le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, et de hauts responsables sud-coréens.

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, s’est rendu en Corée du sud et a rencontré son homologue coréen Kang Kyung-wha avec qui il a eu des discussions. Selon Wang, cette visite à Seoul démontre de l’importance que Pékin accorde aux relations avec la Corée du sud. Il a appelé à une coopération plus forte sur les efforts de riposte aux virus, le commerce et la recherche d’une solution pacifique à une confrontation nucléaire avec la Corée du Nord.

A lire aussi: Chine/Etats-Unis: Xi Jinping envoie un message à Joe Biden

Cette visite intervient alors que subsiste la crainte de plus en plus forte que Séoul ne soit coincé entre son principal partenaire commercial et son allié militaire, les États-Unis. Interrogé sur une éventuelle pression de la Chine sur son voisin pour faire un choix entre elle et les Etats-Unis dans le cadre des relations liées au commerce, à la sécurité et à d’autres questions, Wang Yi a déclaré que «l’Amérique n’est pas la seule nation au monde ».

«Il y a 190 pays et chacun d’eux est une nation souveraine. Ils comprennent la Chine et la Corée du Sud, qui sont de proches voisins et devraient se rendre visite plus souvent, comme des parents », a-t-il ajouté.