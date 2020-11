La Chine lance son premier recensement depuis la fin de la politique de l’enfant unique

Des millions d’agents ont commencé en Chine leur porte-à-porte pour dénombrer les habitants: le recensement du pays le plus peuplé du monde doit permettre notamment de savoir si l’abandon de la politique «de l’enfant unique» a permis de relancer les naissances.

Quelques sept millions d’agents recenseurs ont commencé dimanche à collecter les données de la population chinoise. Cette vaste opération devra notamment déterminer si la fin de la politique de «l’enfant unique» a permis une augmentation du nombre d’habitants. Cette gigantesque opération est menée tous les dix ans. Pour la première fois, les Chinois pourront transmettre leurs informations via une application mobile afin de simplifier le traitement des données.

Le précédent recensement effectué en 2010 avait fait état d’une population de 1.339.724.852 personnes: l’augmentation depuis l’an 2000 (+5,83%) avait été de plus de 73 millions d’habitants – soit davantage que la population de la France. Le recensement permettra de mieux appréhender la croissance démographique et les mouvements de population. Il rendra également possible une meilleure répartition des ressources pour l’éducation, la santé, les transports ou encore l’emploi.

Politique de «l’enfant unique»

L’analyse des résultats devrait prendre deux ans. Un des principaux enjeux: déterminer si la fin de la politique «de l’enfant unique» a permis une augmentation significative de la population. La limitation des naissances a été lancée à la fin des années 1970 dans un contexte de forte croissance démographique – lorsque les familles nombreuses étaient la norme.

Mais la Chine a décidé en 2015 d’autoriser tous les couples à avoir deux enfants, sur fond de vieillissement de la population et d’un manque croissant de main-d’oeuvre. Cette révolution ne s’est toutefois pas traduite par un baby-boom. Loin de-là. Le taux de natalité l’an passé était même le plus faible depuis la fondation de la République populaire en 1949: avec l’augmentation du coût de la vie, les couples rechignent à faire des enfants.