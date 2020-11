Karine, Céline Dion se rappelle d’elle, la mort dans l’âme

Le 2 mai 1993, Céline Dion perdait sa jeune nièce Karine, 16 ans, de la mucoviscidose. Dimanche 15 novembre 2020, la star québécoise a fait de rares confidences sur sa nièce disparue.

Le 2 mai 1993, la chanteuse Céline Dion a dû faire face à un drame familial. Ce jour-là, sa nièce Karine, la fille de sa sœur Lisette, décède sous ses yeux, à l’âge de 16 ans, des suites d’une mucoviscidose. Une douloureuse disparition sur laquelle elle est revenue à l’occasion de la Journée nationale de la Philanthropie, le 15 novembre 2020.

« Très tôt dans ma vie, avant même d’avoir des enfants, j’ai compris combien investir en pédiatrie pouvait être porteur d’avenir et d’espoir. Il y a près de 30 ans, ma nièce Karine, soignée ici à Sainte-Justine, s’éteignait à l’âge de 16 ans après un long combat contre la fibrose kystique », commence-t-elle dans un long message sur le site hospitalier du CHU Sainte-Justine, où Karine s’est éteinte, il y a bientôt trente ans.

Merci de vous joindre à moi, aux côtés des équipes et des familles de la @fondstejustine, pour regarder vers l'avenir. Merci d’avoir décidé de faire de la santé des enfants une priorité. ❤️ – Céline xx…

https://t.co/Ib74oWF2PD. https://t.co/VelrFXoZ13 — Celine Dion (@celinedion) November 16, 2020

“Chaque fois que j’y reviens depuis son départ, je constate de mes propres yeux à quel point la recherche y est vive, à quel point les avancées y sont extraordinaires et comment les équipes ici continuent de mettre l’humain sur le même pied d’égalité que l’excellence“, a-t-elle écrit dans un texte émouvant. Et de conclure à l’attention du personnel hospitalier : “Tout ça est possible parce que des gens comme vous sont là derrière pour soutenir leurs plus grandes idées.”

Ce message arrive à point nommé, car comme plusieurs organisations, la Fondation CHU Sainte-Justine subit les contrecoups économiques du coronavirus. Céline Dion ouvre d’ailleurs sa missive, parue sur fondationstejustine.org, en évoquant cette période difficile.