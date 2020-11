Juventus: annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo brise le silence

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo est de plus en plus cité loin de la Juventus, Tuttosport affirme que le Portugais est décidé à rester à la Juve au moins jusqu’en 2022.

Plus gros salaire de la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait être appelé à quitter les Bianconeri en hiver prochain, selon la presse piémontaise. La raison? L’impossibilité pour la Vieille Dame de satisfaire les émoluments de son attaquant sur le long terme. Un dossier qui a fait grand bruit en France ces derniers jours où plusieurs médias ont associé le futur du quintuple Ballon d’or à celui du PSG. Voir, en effet, la star de Turin porté la tunique parisienne, ferait à coup sûr passer le club de la capitale dans une nouvelle dimension.

Mais pour Tuttosport, Cristiano Ronaldo ne voit pas son avenir loin de l’Italie. Le média transalpin assure que CR7 est plus qu’heureux à la Juve et n’envisage pas un départ l’été prochain. De plus, Cristiano Ronaldo veut aider Pirlo à être champion dès sa première année sur le banc bianconero. Il n’y a rien d’autre qui compte pour lui, du moins pas encore. L’objectif du Portugais, selon Tuttosport, c’est d’aller au bout de son contrat, qui expire en 2022.

La Juventus, par la voix de son directeur sportif, Fabio Paratici, a aussi démenti tout départ de son attaquant vedette. « Je peux vous rassurer : l’avenir de Cristiano Ronaldo est ici, à la Juventus. Nous ne prêtons pas trop attention aux rumeurs de transferts. Il y a beaucoup de nouvelles chaque jour », a-t-il déclaré après la rencontre entre la Juve et Cagliari, gagnée 2-0 par les Bianconeri avec un doublé de Ronaldo.