“Joueur du siècle”: nouvelle rivalité entre Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Zinedine Zidane

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zinedine Zidane ou encore le jeune Kylian Mbappé, ont tous été retenues dans la liste des prétendants pour le titre du joueur du siècle.

En décembre prochain, se tiendra la cérémonie des Globe Soccer Awards pour désigner le joueur du siècle. Programmée pour se tenir aux Emirats Arabes Unis, 28 joueurs sont nominés pour recevoir cette “prestigieuse récompense”, dont Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou encore Zinedine Zidane.

Mais il n’y aura bien évidemment pas que des joueurs en activité dans la liste. Qui dit joueur du siècle, dit légendes retraitées, et on retrouvera donc Zinédine Zidane, Ronaldinho, Xavi ou encore Iniesta.

Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Luís Figo, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard, Xavi, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic



👉 VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

La liste des nominés aux Globe Soccer Awards

Andrea Pirlo, Andres Iniesta, Andriy Shevchenko, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Luís Figo, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard, Xavi, Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic.

Le jury est composé de plusieurs personnalités du monde du football. Comme Adriano Galliani, ancien vice-président de l’AC Milan, Deco, ancien joueur de Porto et du Barça, ou encore Eric Abidal, ex-international français. Mais on retrouve aussi des arbitres internationaux, comme l’Allemand Felix Brych ou l’Italien Nicolas Rizzoli.

Sur le site officiel, Globe Soccer se présente comme une « organisation jouant un rôle de conseil stratégique dans le développement de l’événement footballistique intercontinental. Elle sert de point entre les marchés européens et du Moyen-Orient afin de créer des synergies et de nouvelles opportunités en soutenant les entreprises et les institutions ». La remise de ce prix permet « des possibilités de rencontre et de discussion pour les institutions du jeu, les clubs, les ligues et les opérateurs du marché des transferts ».