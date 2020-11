Johnny Hallyday: une mèche de ses cheveux mise aux enchères, voici le prix de vente

Des affaires appartenant à Johnny Hallyday ont été vendue aux enchères. Mais ce qui pourrait choquer les fans, c’est le prix d’une mèche de cheveux du taulier qui figure dans les objets mis aux enchères.

Un costume de scène Christian Dior de Johnny Hallyday a été mis aux enchères le 21 novembre 2020. Cet habit porté par Johnny Hallyday en 1976 est proposé entre 15 000 et 17 000 euros pour une vente aux enchères organisée par la maison Drouot au profit de la recherche contre le cancer .

“Pour soutenir l’association fondée en 1987 par Claude Jasmin, cancérologue et chercheur, Johnny Hallydayavait participé au dîner de gala à l’Opéra Garnier en 2016. Il avait accepté de soutenir cette association et de se produire en concert privé à cette occasion. Trois ans après la disparition du chanteur, son épouse Laeticia Hallydaya souhaité poursuivre l’action de son mari en offrant à l’association un costume très important dans la carrière de l’artiste afin qu’il soit vendu au seul bénéfice de Vaincre le cancer”, a expliqué la maison Drouot dans l’annonce détaillant le lot.

En plus des effets personnels (disques d’or, notes de scène, vestes de costumes, gants en cuir…) de Johnny Hallyday et d’autres artistes comme Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Céline Dion, Mylène Farmer, on note la présence d’une “mèche de cheveux de Johnny Hallyday”.

Mise à prix entre 1400 et 1800 euros, cette mèche a été accompagnée d’une photo dédicacée: Rare et précieux. L’expert de la vente, Fabien Lecoeuvre souligne qu’un certificat sera remis à l’acquéreur”.