Johnny Hallyday: très agacée, une chroniqueuse de “TPMP” atomise sa veuve Laeticia

Cyril Hanouna a évoqué la relation amoureuse entre Laeticia Hallyday à l’acteur Jalil Lespert, sur Touche pas à mon poste de ce lundi 9 novembre 2020. Une occasion pour l’une de ses chroniqueuse de régler ses compte avec la veuve de Johnny.

Annoncée en couple avec Pascal Balland, Laeticia Hallyday a abandonné ce dernier pour le réalisateur Jalil Lespert et ex de la sublime Sonia Rolland. “Là, je me suis séparée. Une séparation difficile avec un homme qui était rentré dans ma vie. Mais c’était plus un pansement”, a confié la veuve de Johnny Hallyday à Bel RTL.

Une occasion pour la maman de Jade et Joy d’officialiser sa nouvelle romance avec l’acteur Jalil Lespert. Le couple a été aperçu en séjour amoureux à Rome et en Italie. Le sujet a été évoqué par Cyril Hanouna ce lundi 9 novembre, dans TPMP.

“Elle trompe son homme chaque fois”

Mais visiblement une des chroniqueuses de Cyril Hanouna était particulièrement agacée par Laeticia Hallyday. “Qu’elle arrête de pleurer sur la sépulture de Johnny. C’est indécent, on a l’impression qu’elle trompe son homme chaque fois”, a balancé Tiffany Bonvoisin en direct.

Des propos qui ont choqué l’animateur télé Cyril Hanouna et sa collègue, Kelly Vedovelli. Malheureusement, le mal était déjà fait.

“J’arrive à aimer différemment”

Toutefois, Laeticia pense toujours à son défunt mari. “Le manque reste abyssal ! On a tendance à comparer alors qu’il ne faut pas comparer. J’arrive à nouveau à aimer. J’arrive à aimer différemment. Mais Johnny est toujours là… C’est courageux pour un homme dans ma vie aujourd’hui… La place de Johnny est encore bien présente. On est souvent un couple à trois”, avait clarifié Laeticia Hallyday le 18 octobre 2020, dans Sept à Huit, au micro de Audrey Crespo-Mara.