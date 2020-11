Johnny Hallyday: sa veuve Laeticia très amoureuse du réalisateur Jalil Lespert (photo)

Laeticia Hallyday et Jalil Lespert filent le parfait amour après seulement un an de relation avec Pascal Balland.

Laeticia Hallyday, veuve du taulier Johnny Hallyday n’est plus en couple avec le restaurateur Pascal Balland. La veuve a retrouvé l’amour dans les bras de Jalil Lespert avec qui, elle est confiée. Le couple s’est rencontré en octobre 2020 à Paris. Selon Paris Match, dès leur premier rendez-vous, ils ont fait preuve d’une grande complicité.

Jalil Lespert est réalisateur, ex de Sonia Rolland et père de trois enfants. Sa relation avec Laeticia Hallyday a démarré cet été. Ce n’est qu’en octobre que les deux tourtereaux se sont rencontré, alors que Laeticia était à Paris pour assurer la promotion du coffret film et album de Johnny.

Gala informe que leur première soirée officielle s’est tenue au Costes le 13 octobre où Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ont décidé de laisser parler leur cœur et de vivre leur amour au grand jour, peu importe les qu’en-dira-t-on. “Ils s’embrassaient sans cesse”, ont confié des clients cités par Paris Match.