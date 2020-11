Johnny Hallyday: sa petite-fille Emma Smet harcelée à l’école à cause de son “pedigree”

La petite-fille de Johnny Hallyday, Emma Smet s’est confiée sur le harcèlement dont elle a été victime à l’école en raison de son “pedigree”.

Dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école, le jeudi 5 novembre 2020, Emma Smet, la fille de David Hallyday, fils aîné de Johnny Hallyday, et son confrère de «Demain nous appartient» Kamel Belghazi, (qui joue le rôle de son père à l’écran Ndlr) ont évoqué ce sujet de société qui est traité dans de nouveaux épisodes de la série diffusée sur TF1.

Selon la plus jeune fille de David Hallyday et Estelle Lefébure , elle a elle même été victime de harcèlement scolaire, notamment en raison de son statut de «fille de». «J’ai changé cinq fois d’école dont une fois parce que j’avais été harcelée en raison de mon pedigree. J’ai aussi été témoin d’histoires pas cool. Dans tous les cas, il faut en parler et s’appuyer sur les siens», a-t-elle raconté.

C’est pourquoi, à travers des épisodes de «Demain nous appartient», Emma Smet qui est soupçonnée d’être à l’origine d’une agression qui a plongé un de ses camarades de lycée dans le coma, entend amener les victimes à parler.

«On est clairement dans le cadre d’un harcèlement scolaire pour commencer, qui s’étend ensuite au reste de la famille. L’idée, c’est de montrer les dégâts, l’escalade et aussi d’inviter les victimes à parler. C’est aussi important de montrer combien la famille est un refuge», va-t-elle expliquer.