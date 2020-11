Joe Biden élu président des Etats-Unis: Donald Trump assure avoir «gagné cette élection»

Joe Biden, le candidat démocrate, devient le 46e président des Etats-Unis, selon des grands médias américains, tels que AP et CNN. Mais Donald Trump dénonce des fraudes liées aux votes par correspondance.

Le président Donald Trump refuse sa défaite dans la course à un second mandat à la tête des Etats-Unis. Le chef d’Etat sortant a néanmoins tweeté : «J’ai gagné cette élection, de beaucoup». Depuis plusieurs jours, le candidat républicain dénonce des fraudes qui auraient entaché le scrutin présidentiel et seraient liées au système de vote par correspondance.

I WON THIS ELECTION, BY A LOT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

«Nous savons tous pourquoi Joe Biden se précipite pour se présenter faussement en vainqueur et pourquoi ses alliés dans les médias tentent avec autant d’efforts de l’aider : ils ne veulent pas que la vérité éclate», a écrit Donald Trump dans un communiqué. «Le constat simple est que cette élection est loin d’être terminée», a-t-il martelé. Deux jours plus tôt, Donald Trump avait déclaré : «Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l’élection.»

A l’évidence, Donald Trump n’accepte pas sa défaite, en tout cas, pas encore. Si un mot domine le vocabulaire trumpiste, c’est bien «gagner» que le président n’a cessé de répéter durant ses meetings ces quatre dernières années. La perspective d’une défaite est pour un Trump, à l’ego gigantesque, une catastrophe. «Gagner, c’est facile. Perdre n’est jamais aisé», confiait-il mardi avant la soirée électorale.