«Jerry J. Rawlings fut un grand patriote et un homme d’action», Faure Gnassingbé

Le président de la république du Togo, Faure Gnassingbé, a rendu hommage à John Jerry Rawlings après l’annonce de son décès et a présenté ses condoléances au peuple ghanéen.

« Je salue sa mémoire et exprime à la famille de l’illustre défunt, à SEM Akufo-Addo, et au peuple frère du Ghana dont nous partageons le deuil, mes sincères condoléances. Jerry J. Rawlings fut un grand patriote et un homme d’action, qui a apporté une remarquable contribution à la construction de la démocratie au Ghana », a tweeté Gnassingbé.

Rawlings, 73 ans est décédé jeudi 12 novembre 2020 et l’annonce a été confirmée par sa famille. Plusieurs personnalités d’Afrique ont salué un grand homme et un homme d’Etat, rendant également hommage au disparu. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo, a suspendu sa campagne électorale et a décrété un deuil national de sept jours pour saluer la mémoire de l’illustre disparu.