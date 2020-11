Jean-Yves Le Drian: “La sécurité du Niger, c’est aussi la sécurité de la France”

En visite de travail à Niamey, au Niger, jeudi 05 novembre 2020, le ministre Français des Affaires Etrangères, Jean-Yves Le Drian, a discuté des questions sécuritaires et de la coopération bilatérale avec le président Mahamadou Issoufou.

Au terme de son échange avec le président nigérien Mahamadou Issoufou, Jean-Yves Le Drian a déclaré avoir discuté des questions sécuritaires, notamment le suivi des engagements de Pau et de Nouakchott et le suivi de la mise en œuvre de la Coalition pour le Sahel. « Nous constatons ensemble que les opérations sécuritaires se poursuivent », a-t-il dit, précisant que « la coordination entre Barkhane, la Force conjointe du G5 Sahel et les Forces Armées Nationales a atteint un niveau sans précédent».

Rappelant que la Task Force Takouba a commencé sa mission et permet déjà d’avoir des résultats positifs, Jean-Yves Le Drian affirme que les défis sécuritaires sont en train d’être remontés, ajoutant que la France est particulièrement attentionnée aux enjeux sécuritaires du Niger : « La France considère que la sécurité du Niger, c’est aussi la sécurité de la France. Lorsqu’on a des attentats au Niger, on se sent agressé comme les Nigériens. Je pense que les Nigériens sont également agressés lorsqu’il y a des attentats en France », a-t-il dit.

Les deux personnalités politiques ont également abordé les questions liées au développement et des besoins humanitaires. “Nous allons également poursuivre notre action dans le domaine du développement et nous n’oublions pas les besoins humanitaires au Sahel », a indiqué le chef de la diplomatie française.